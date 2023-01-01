Так называемые "Белые каски", которые устраивали в Сирии постановочные съемки с якобы отравлением мирных жителей, - давно вне новостной ленты. Но дело их живет теперь на Украине. Еще при штурме Мариуполя боевики раздавали интервью - мол, у троих солдат признаки химического отравления. Но подтверждения этим фактам не последовало. В российском Минобороны уверены: с самого начала СВО украинская сторона со своими западными хозяевами, учитывая, конечно, ошибки прошлых лет, готовилась нанести новый удар.

Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России: В настоящее время Минобороны обладает информацией о проводимой Украиной подготовке провокаций с целью обвинить Российскую Федерацию в применении отравляющих веществ в ходе СВО. По имеющимся данным, доказательства будут переданы представителям ОЗХО для составления якобы "независимого" отчета.

Вот часть данных, которыми располагают наши военные: 15 июня 2023 года возле Работино было сброшена пластиковая ёмкость со смесью хлорацетофенона с хлорпикрином, 3 и 11 августа там же зафиксированы случаи применения против наших военнослужащих боеприпасов, снаряженных хлорпикрином, 30 марта уже 2024-го в районе Курдюмовки ВСУ осуществили до десяти сбросов снарядов с гексахлорэтаном и отравляющим веществом CS. 26 мая наши позиции в Грайворонском районе Белгородской атаковали снарядом с хлорпикрином. Все случаи использования противником отравляющих веществ зафиксированы, а документы передали в международную организацию по запрещению химического оружия - ОЗХО.

Кириллов: 11 августа в городе Суджа Курской области украинскими бандформированиями были использованы 155-миллиметровые кассетные боеприпасы DM-105, в результате пострадало более 20 человек. Анализ отобранных проб показал, что причиной поражения личного состава стало поступление в организм через дыхательные пути большого количества аэрозоля, содержащего хлор. Указанные боеприпасы в количестве 3800 штук были поставлены Украине в сентябре 2023 года в рамках пакета военной помощи.

Для справки. В американской военной лаборатории Форт-Детрик вели исследования боеприпасов с металлохлоридной смесью. Но продукты ее горения оказались очень токсичными, от такого вида снарядов отказались. Одновременно Украина начала закупки отравляющих химикатов. Очень странное совпадение. А официальный представитель США в ОЗХО прямо указал, кто, по мнению Вашингтона, здесь главный злодей: "Соединенные Штаты намерены поднять вопрос привлечения Российской Федерации к ответственности в ходе Конференции государств-участников в ноябре".

Ожидается, что первая часть сфабрикованных Вашингтоном и Киевом якобы доказательств применения российскими войсками химического оружия будет использована на очередной сессии исполнительного совета ОЗХО. Заседание начнется завтра. В российском Минобороны в очередной раз напомнили: наша страна завершила уничтожение всех запасов отравляющих веществ ещё в сентябре 2017 года. И ОЗХО, в том числе и генеральный директор организации, и международные инспекторы, это официально подтвердили. Но зато в июле в Киев было импортировано 160 тонн триэтаноламина - исходный материал для азотистого иприта. Того самого, что запретили производить в США.