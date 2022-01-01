Силуанов указал на один из главных приоритетов бюджета

Выплаты работающим и неработающим пенсионерам с января следующего года проиндексируют на уровень инфляции. Об этом заявил министр финансов в ходе парламентских слушаний по бюджету в Совете Федерации.

Силуанов сообщил, что возобновление индексации пенсий предусмотрено в проекте федерального бюджета не только на 2025 год, но и на следующие два года. Около 40 миллиардов направят на поддержку фонда "Защитники Отечества". Один из главных приоритетов бюджета - укрепление обороноспособности страны.