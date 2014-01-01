Российский министр обороны Андрей Белоусов поздравил соединения и воинскую часть, проявившие мужество и героизм при освобождении населенного пункта Гродовка Донецкой Народной Республики.

Как сообщает оборонное ведомство в своем Telegram-канале, Белоусов отметил образцовое исполнение долга по защите народа и нашей земли бойцами 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной).

Военнослужащие 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова II-й степени и Кутузова бригады также с честью выполняют боевые задачи в борьбе с неонацистами

Бойцы 35-й гвардейской Волгоградско-Киевской ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова II-й степени отдельной мотострелковой бригады демонстрируют массовые примеры мужества и отваги.

201-я Гатчинская ордена Жукова дважды Краснознаменная военная база продолжает громить врага на Донецкой земле.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск с профессиональным праздником. Он выразил убежденность в том, что "вы никогда не подведете, будете и впредь твердо стоять на страже национальных интересов, суверенитета и безопасности страны".

Говоря о специальной военной операции, Путин напомнил про ее обоснованность и оправданность: Украину после 2014 года активно готовили к карательной операции против жителей юго-востока, а также к атакам на Крым и другие регионы России.