Россия открыта к политико-дипломатическому решению кризиса на Украине и предпринимает к этому все усилия. Об этом в понедельник, 7 октября, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как напомнил дипломат в интервью журналу Newsweek, Россия уже более 10 лет пытается предотвратить украинский кризис, но каждый раз, когда договоренности, устраивающие все стороны, фиксируются на бумаге, Киев и его союзники делают шаги в обратную сторону.

Москва готова к переговорам, однако дипломатическое урегулирование конфликта с Киевом должно устранить первопричины кризиса. При этом речь должна идти о завершении конфликта, а не о прекращении огня, подчеркнул министр.

При этом на Западе не скрывают, что главной целью для спонсоров киевского режима остается поражение России. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что "если мы перестанем поддерживать Украину, через 15 дней война закончится и Путин достигнет своих целей".

Есть и здравомыслящие политики. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что планы НАТО, которые требуют развертывания дополнительных 49 бригад против России, это настоящее безумие. Он призвал покинуть Североатлантический альянс "ради мира".