Названо имя новой ведущей шоу "Ледниковый период"

Начались съемки нового сезона легендарного шоу "Ледниковый период". Стало известно, что на сей раз соведущей Алексея Ягудина стала не Алина Загитова, а ее коллега по льду Евгения Медведева, передает Starhit.

В распоряжении издания появились кадры со съемок новых выпусков популярного телепроекта. На них видно, как с участниками беседуют Алексей Ягудин и Евгения Медведева. Для работы в кадре миниатюрная фигуристка выбрала эффектное светлое платье с короткой юбкой и одним рукавом. Наряд подчеркнул стройность и хрупкость спортсменки.

В Сети уже отреагировали на замену ведущей "Ледникового периода". Судя по комментариям, интернет-пользователи только порадовались тому, что теперь в паре с Алексеем Ягудиным работает Евгения Медведева, а не Алина Загитова.

"Ягудин вздохнул с облегчением, как он это все вывозил, это какие нервы надо иметь, чтобы с такой работать", "Наконец-то убрали этот плохо говорящий манекен", - высказались пользователи Сети.