После обстрела эвакуационных пунктов в Курской области завели дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело против украинских боевиков, которые причастны к обстрелам эвакуационных пунктов в Курской области.

Дело расследуется по статьям "Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти" и "Террористический акт".

К преступлению причастны военнослужащие 22-й и 61-й отдельных мехбригад, а также 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, сообщили в СКР. Они атаковали пункты эвакуации мирного населения в Большесолдатском районе из реактивных систем залпового огня.

В результате вражеской атаки были повреждены жилые дома, автомобили и социальные объекты региона.