Совет ЕС планирует ввести в действие новый режим санкций против России за якобы "дестабилизирующую деятельность". Об этом в понедельник, 7 октября, рассказал информированный источник.

По словам собеседника РИА Новости, утвердить новый санкционный режим в отношении России в Брюсселе планируют 8 октября. Какие-либо детали о пресловутом режиме не приводятся.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что, несмотря на ограничения со стороны Запада, наша экономика набрала сильную хорошую динамику, о чем свидетельствует ряд индикаторов. В частности, рост ВВП России продолжает показывать хорошие темпы, невзирая на беспрецедентные внешние вызовы.

Американский аналитик Марк Эпископос подтвердил, что "провал санкционного режима стал настолько очевиден, что его становится все труднее игнорировать". По мнению эксперта, рестрикции изначально были ошибочным инструментом продвижения национальных интересов.