Россию никто не может и не собирается исключать из проекта ITER по строительству первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора нового поколения. Об этом в понедельник, 7 октября, рассказал генеральный директор ITER Пьетро Барабаски.

Реализацию проекта во Франции осуществляют совместными силами Евросоюз, Индия, Китай, Южная Корея, Россия, США и Япония.

Барабаски подчеркнул, что ITER не собирается менять нынешнюю политику сотрудничества с Россией, сообщает ТАСС.

В сложившейся геополитической ситуации западные страны пытаются изолировать Россию, разрывая отношения с ней в различных областях, включая науку. Однако российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что справедливый многополярный миропорядок может быть основан только на равноправном взаимодействии, в том числе в научной деятельности.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что на фоне санкций особенно важно наращивать компетенции и активнее развивать отечественные передовые технологии. В качестве примера он привел отечественную электронику, которая из отрасли в упадке преобразуется в инновационную основу прогресса России.