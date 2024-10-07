Трасса в сторону Москвы полностью парализована из-за смертельного ДТП

На трассе М-2 в Подмосковье произошла массовая авария с участием четырех грузовиков и семи легковушек, три человека погибли и еще трое пострадали.

По предварительной информации, водитель грузовика на полной скорости столкнулся с тремя грузовыми и семью легковыми автомобилями, передает РИА Новости.

В Сети распространились кадры с места происшествия. На них видно, как большегруз буквально подмял под себя несколько машин, которые находились перед ним на одной полосе, и протащил несколько метров. Почему водитель не справился с управлением, пока неизвестно.

На месте жуткой аварии, в которой погибли, по предварительным данным, три человека, превратившиеся в металлолом автомобили, разбитое стекло на дороге. Сообщается, что трасса на Москву полностью парализована.