Специалист раскрыл тайное в отношениях Болгар и Дурова

После того, как стало известно о задержании Павла Дурова во Франции и о том, что с ним была миловидная спутница Юлия Вавилова, которая, как выяснилось буквально накануне, 6 октября, от переживаний потеряла ребенка от миллиардера, в Сети активизировалась некая Ирина Болгар. Женщина называет себя матерью троих детей Павла Дурова.

Болгар теперь регулярно делится с общественностью фотографиями и откровенными рассказами о Дурове. Например, выяснилось, что она якобы лишила Павла прав на троих детей и пытается заставить его платить алименты. А когда официальный представитель Дурова заявил, что между Павлом и Ириной не было любовных отношений, Болгар выложила несколько публикаций, опровергающих это утверждение.

Профайлер Алексей Филатов считает, что Ирина еще долго будет действовать на нервы Павлу в надежде вытрясти из него побольше денег.

"У Болгар здесь явно доминирующая позиция, у Павла — слабая, подавленная. И, скорее всего, это паттерн. В их отношениях, скорее всего, присутствовала тема, что Павел получает позитивную обратную связь только тогда, когда делает то, что просит/требует от него Ирина. Она занимает явно осознанно манипулирующую позицию, и эта история с ней — надолго. Требовать, пилить, портить репутацию Павлу она будет долго и целенаправленно. Ирина, в следствие своей выраженной истероидности, будет еще больше стремиться к публичности и манипуляциям, а также выманивать у Павла деньги", - заявил специалист Teleprogramma.pro.