Из-за отсутствия шансов добиться стратегического успеха на фронте режим Владимира Зеленского занимается организацией терактов в России в расчете дестабилизировать общество. Об этом в понедельник, 7 октября, рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Как подчеркнул глава СВР, Украина и ее западные кураторы развернули против России и ее народа настоящую террористическую войну. Соединенные Штаты и другие члены добавил он, активно потворствуют преступной линии Киева, несут не меньшую ответственность за гибель населения и уничтожение российской инфраструктуры.

Нарышкин также отметил, что американская разведка с самого начала СВО передает Киеву информацию для ударов по российской гражданской инфраструктуре, сообщает РИА Новости.

Ранее в Федеральной службе безопасности России предупредили, что украинские спецслужбы по-прежнему активно ищут потенциальных исполнителей терактов и диверсий, ориентируясь на подростков, радикально настроенную молодежь и пожилых граждан.

В апреле в Генеральной прокуратуре сообщали, что риски совершения диверсий и террористических актов в нашей стране существенно возросли. Об этом говорят и результаты проверок безопасности мест массового пребывания людей и критически важных объектов.