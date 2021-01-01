Глава Минздрава рассказал про "универсальную таблетку"

Физические нагрузки позитивно влияют на организм человека — их можно считать "универсальной таблеткой". Об этом рассказал в понедельник, 7 октября, министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Как подчеркнул глава Минздрава, физические нагрузки — это универсальная таблетка для лечения и для профилактики заболеваний, поскольку такая активность оказывает позитивное воздействие на 35 тысяч биохимических процессов и практически на два десятка органов и систем в организме человека.

На сегодняшний день нет ни одной такой медицинской технологии, которая бы давала такой широкий позитивный эффект, как физическая активность, цитирует Мурашко "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что главной задачей российского правительства является сохранение здоровья и благополучия граждан. С учетом этого перед российскими властями поставлена цель довести долю занимающихся спортом граждан до 70%.

Также Владимир Путин назвал пропаганду здорового образа жизни эффективным методом борьбы с алкогольной зависимостью. По данным за 2021 год в России показатель заболеваемости алкоголизмом составил 122,6 случая на 100 тысяч граждан.