Собянин поздравил московских промышленников с профессиональным праздником

Сергей Собянин заявил, что промышленность Москвы переживает второе рождение: активно создаются новые высокотехнологичные производственные площадки, ведется модернизация исторических заводов и фабрик.

"В результате за последние пять лет, несмотря на пандемию, санкции и другие сложности, объем производства обрабатывающих отраслей в Москве увеличился более чем вдвое. И продолжает расти в текущем году", - объявил Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

Также мэр Москвы обратил внимание на работу столичных предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые на фоне СВО работают в "две-три смены".

"Спасибо работникам и ветеранам промышленных предприятий города за высокий профессионализм, добросовестный труд и большой вклад в развитие Москвы. Желаю крепкого здоровья и благополучия", - поблагодарил градоначальник.

Кстати, на днях Путин и Собянин открыли инновационную практическую площадку в "Рудневе". Там построены лаборатории, мастерские и производственные корпуса крупнейших предприятий. Готовить специалистов здесь будут по самым востребованным направлениям: электроника, машиностроение, автоматизация производства и авиационная промышленность. Причем так, что из колледжа можно сразу выйти на производство.