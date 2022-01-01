СВР заявила о причастности США и Британии к подрыву на "Севпотоках"

Служба внешней разведки (СВР) России располагает достоверной информацией о том, что США и Великобритания имеют прямое отношение к подрыву газопроводов "Северный поток".

"По имеющимся данным, в его организации, подготовке и проведении были задействованы профессиональные диверсанты из англосаксонских спецслужб", - заявила глава службы Сергей Нарышкин (цитата по ТАСС).

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока - 2" вблизи датского острова Борнхольм. В России возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили целенаправленной диверсии и инициировали собственные расследования.

Позднее в американских СМИ появилась информация, что к подрыву якобы причастна группа высокопоставленных украинских офицеров и бизнесменов. Официальный Киев это отрицает. В Москве тоже не считают эту версию правдоподобной.