В Кремле высказались о сроке назначения нового посла в Вашингтоне

Сроки назначения нового посла России в США не имеют особого значения. Такое заявление сделал в понедельник, 7 октября, помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Как отметил Ушаков в комментарии Life, отвечая на вопрос о возможных сроках назначения нового дипломатического представителя России в Вашингтоне, "когда назначат — тогда и назначат".

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг предположения о том, что возвращение в Москву посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова может свидетельствовать о понижении уровня дипломатических отношений с Соединенными Штатами. Речь идет о банальном завершении срока командировки дипломата.

При этом спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркивала, что Москва не видит смысла в стратегическом диалоге с Вашингтоном, если этому не будет сопутствовать комплексная работа над общим снижением уровня конфликтности в отношениях.