Москвичей предупредили о вероятности радиационного тумана

Жители столичного региона могут заметить радиационный туман. Об этом в понедельник, 7 октября, рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

Как напомнил эксперт в комментарии АГН "Москва", подобный туман, как правило, возникает ночью или ранним утром и чаще всего в низинах из-за радиационного охлаждения теплого и влажного воздуха.

Цыганков отметил, что "в среду, в четверг и в пятницу, когда у нас разорвет облачность, тоже при такой ситуации, как сейчас, из-за влажности возможен где-то локальный туман, радиационный".

В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности в связи с прогнозируемым дождем: днем вторника, 8 октября, в городе ожидаются ливни. Предупреждение действует с 9 часов утра до 21 часа вечера 8 октября, следует из прогностической карты предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра России.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, что октябрь не сулит аномально низких температур в России, местами столбики термометров будут даже превышать климатическую норму.