Пропавшая дочь вернулась к Любови Успенской

Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина в порядке и уже встретилась с именитой родительницей. Информацию об этом нам также подтвердил помощник певицы, сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, что известие об исчезновении Татьяны Плаксиной распространилось 2 октября. Любовь Успенская билась чуть ли не в припадке, предполагая, что ее кровиночку могли выкрасть или накачать наркотиками злоумышленники. Однако уже на следующий день, 3 октября, оказалось, что Татьяна Плаксина находится в Израиле. Зачем она туда отправилась и что там делала, пока неизвестно.

Ранее профайлер Ксения Матур, проанализировав недавнее видео, на котором запечатлены Любовь Успенская и Татьяна Плаксина, высказала мнение, что дочь сильно боится звездную родительницу. У специалиста сложилось впечатление, что Плаксина живет по правилам Успенской в полном подчинении.

Меж тем несколько лет назад Татьяна сильно подставила мать, когда в неадекватном состоянии появилась в телешоу и обвинила артистку в многолетнем давлении и насилии. Вскоре оказалось, что Плаксина наркозависима, и Успенской пришлось постараться вернуть ее из Америки и заставить пройти долгий курс реабилитации и перенести ряд пластических операций, поскольку после загадочной аварии на Коста-Рике Татьяна сломала челюсть и лишилась зубов.