Нарышкин рассказал о предотвращенной ядерной катастрофе

Европа избежала катастрофы, равноценной чернобыльской. ВСУ планировали захват и минирование Курской АЭС, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Полученные СВР данные Нарышкин раскрыл, выступая на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - участников СНГ. По словам главы СВР, ВСУ, ошалев от вседозволенности, предприняли настоящий террористический набег на Курскую область. План атаки включал захват и минирование Курской АЭС. В случае его реализации Европу ждала бы экологическая и гуманитарная катастрофа, сравнимая с чернобыльской.

Глава СВР также сообщил, что разведка США с самого начала конфликта передает Киеву информацию, которую тот использует для нанесения ударов по российской гражданской инфраструктуре. С марта этого года американские разведывательные спутники активизировали съемки объектов на российских территориях, граничащих с Украиной, приводит слова Нарышкина ТАСС.