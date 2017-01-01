В Кремле оценили деятельность Антонова на посту посла России в США

Посол России в США Анатолий Антонов успешно выполнил свою миссию, теперь очередь другого дипломата. Отъезд Антонова в Москву не связан с будущими президентскими выборами в Штатах, заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

Ушаков отметил, что дипломату пришлось работать в трудных условиях, не имея постоянных контактов с представителями американской администрации. Дипломатические отношения двух стран, по словам помощника президента, практически были около нуля. Посол и сам заявлял о своем интересе поставить точку в этой деятельности.

Антонов возглавил российскую дипмиссию в США в 2017 году. Как сообщили ранее в МИД, посол России завершает свою командировку. Кандидатура нового посла России в США прорабатывается, он будет назначен после выполнения всех внутренних формальностей, приводит слова Ушакова РИА Новости.