Начальник райотдела полиции ранен в результате подрыва автомобиля под Херсоном

Минно-взрывную травму получил начальник районного отдела полиции в Херсонской области в результате подрыва его автомобиля. Как сообщили в Следственном комитете России, взрывное устройство сработало примерно в 10:40.

По данным СКР, ЧП произошло на площадке у магазина "Троя" в поселке Новотроицкое. Бомба сработала под днищем автомобиля, ранен начальник ОМВД России "Новотроицкое". Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают всю необходимую помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Эксперты осмотрели место взрыва, допрашивают свидетелей и очевидцев. Назначены экспертизы.