Путин и Эрдоган договорились о проведении отдельной встречи

Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре тепло поздравил Владимира Путина с Днём рождения.

Как сообщается пресс-служба Кремля, лидеры выразили удовлетворение конструктивным характером российско-турецких отношений и готовность к дальнейшему тесному взаимодействию.

Также обсуждены некоторые актуальные двусторонние и международные темы, включая опасное развитие обстановки на Ближнем Востоке. Подтверждена договоренность о проведении отдельной встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе мероприятий саммита БРИКС в Казани, который пройдет в конце октября.