Лидеры стран СНГ примут обращение к народам мира в честь 80-летия Победы

Обращение к народам Содружества независимых государств и мировой общественности примут лидеры стран СНГ на саммите в Москве. Об этом сообщил на брифинге помощник президента Росси Юрий Ушаков.

Ушаков отметил, что этот важный документ будет принят в рамках подготовки празднования в 2025 году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На заседании по этому вопросу выступит президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Также Ушаков сообщил, что 9 октября президент России Владимир Путин в торжественной обстановке вручит Александру Лукашенко высшую российскую награду - орден Святого апостола Андрея Первозванного. Белорусский лидер награжден за укрепление дружбы братских народов и личный вклад в эффективную деятельность Союзного государства, приводит слова Ушакова ТАСС.