США признали утрату влияния в мире

США в очередной раз погрязли на Ближнем Востоке. Вашингтон не в состоянии сдержать наступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в секторе Газа и Ливане. Белый дом испытывает трудности с тем, чтобы предотвратить полномасштабную войну в регионе, пишет журнал Politico.

Вооруженный конфликт между Израилем и палестинской радикальной исламистской группировкой ХАМАС показал всю остроту проблемы. Нынешний этап палестино-израильского противостояния больше, чем любой другой кризис, выявил ограниченность влияния США, пишет издание со ссылкой на экспертные источники.

Война в Газе, ставшая причиной эскалации конфликта на Ближнем Востоке, началась 7 октября 2023 года. Как выяснилось, США с тех пор потратили на военную поддержку Израиля рекордную сумму - не менее 17,9 миллиарда долларов.