Генштаб ВСУ пожаловался на сложную обстановку на фронте

Обстановка на всей линии фронта напряженная, заявили в генштабе ВСУ. По данным украинского командования, наиболее сложная ситуация складывается на лиманском, купянском, красноармейском и кураховском направлениях.

В пресс-службе генштаба сообщили, что российская авиация сбросила за день на приграничные районы Сумской области не менее десяти корректируемых бомб. Кроме того, нанесено не менее двенадцати ударов по скоплениям боевиков ВСУ в приграничных районах Курской области.

По данным украинского командования, самая тяжелая обстановка сложилась для ВСУ на лиманском, купянском, покровском и кураховском направлениях. Также сообщается об активной работе ВКС России в районе Часов Яра.