МИД обвинил Запад в одобрении применения химоружия Киевом

ВСУ систематически применяют ядовитые химикаты против российских военных, представителей гражданской администрации и мирных жителей. Российская сторона документирует все эти эпизоды, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В заявлении на сайте МИД Захарова отметила, что Киев готовит очередную провокацию с использованием химоружия. В настоящее время идет подготовка к мероприятиям, направленным на фальсификацию доказательной базы и дальнейшим обвинением России в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия при ведении боевых действий.

По сведениям российских компетентных органов, сфабрикованные недалеко от линии боевого соприкосновения материалы будут переданы оперативно прибывшим на Украину международным экспертам - для составления так называемого "независимого" отчета по факту надуманного применения Москвой химического оружия. Как напоминает Захарова, Запад неоднократно обкатывал этот сценарий в Сирии, с использованием "Белых касок".

В Москве подчеркивают, что это стало возможным из-за политического покровительства и одобрения подобных преступлений со стороны Вашингтона, Берлина, Лондона и Парижа. В МИД подчеркнули: виновные в преступлениях против граждан России будут установлены и понесут заслуженное наказание.