После освобождения российскими войсками Угледара бригады ВСУ одна за другой начинают бунтовать. Еще одна бригада подняла мятеж 7 октября, сообщил британский аналитик Александр Меркурис.

По данным аналитика, взбунтовавшиеся бойцы покинули расположение части. Они приняли участие в каком-то протесте возле Николаева, заявил эксперт на своем YouTube-канале. Меркурис отметил, что сообщения о деморализации в рядах украинской армии уже не ограничиваются только ситуацией с Угледаром: солдаты повсеместно жалуются, что не в состоянии воевать, поскольку у них нет необходимой подготовки.

Меркурис ранее заявлял, что российская сторона не будет вести мирные переговоры. По словам эксперта, успехи ВС России на поле боя и отказ от урегулирования конфликта на условиях Киева ставят Запад перед тяжелым выбором.