Собянин: В проекте "Династии московской промышленности" — уже более 100 семей

В проекте "Династии московской промышленности" участвуют уже более 100 семей. Они работают на авиа-, машино-, автомобилестроительных, кабельных, косметических и других предприятиях. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

"В Москве свыше 4,5 тысячи фабрик и заводов. На многих сильна преемственность, за родителями приходят дети — так появляются настоящие трудовые династии. Чтобы рассказать о них, мы создали спецпроект. В этом году в нем участвуют 50 династий. Их общий стаж в совокупности — 7420 лет", — написал Мэр Москвы.

Самый большой стаж — у семьи Саратовских. Ее члены 1444 года работают во Всероссийском научно-исследовательском институте автоматики имени Н.Л. Духова. Юровы — Смирновы трудятся в общей сложности 441 год в АО "Газпромнефть — Московский нефтеперерабатывающий завод". Семья Шиванковых работает 242 года на Щербинском лифтостроительном заводе, а представители семьи Поликарповых — Новиковых — Корсак 228 лет трудятся в АО "ГК “Наука”".