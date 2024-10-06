Надо нанести удар дальнобойной ракетой по Брюсселю. С таким предложением выступил премьер-министр Словакии. Роберт Фицо предположил, что после такой процедуры еврочиновники осознают суть своих предложений - разрешить Украине бить дальнобойным оружием по России.

Фицо выступил на праздновании 80-летней годовщины Карпато-Дуклинской операции. Он подчеркнул роль Советского Союза в разгроме фашизма во Второй мировой войне. По словам премьера, если у него будет возможность, он получит приглашение в следующем году в Москву на празднование 80-летия победы над фашизмом и окончания Второй мировой войны, сообщает портал Hlavný Denník.

Словацкий премьер назвал это проявлением уважения. Свобода пришла в Словакию с Востока, и абсолютно ничего нельзя изменить в этой истине, подчеркнул Фицо, добавив, что словаки не будут отворачиваться от собственных национальных и исторических традиций.