В Тбилиси заявили о приоритете урегулирования отношений с Россией

Один из важнейших приоритетов Грузии в ближайшие годы – урегулирование конфликта с Россией. Это пункт предвыборной программы правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Презентацию программы провел 7 октября грузинский премьер- министр Ираклий Кобахидзе. Он возглавляет предвыборный штаб правящей партии. По словам Кобахидзе, "Грузинская мечта" намерена проводить прагматичную политику.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Правящая партия находится у власти уже 12 лет и попытается одержать победу в четвертый раз. Главный соперник "мечтателей" - партия "Единое национальное движение". Чтобы попасть в парламент, партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер, передает ТАСС.