Армения отказалась подписывать заявления Совета глав МИД СНГ. Заседание, в котором участвовали представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, России, Таджикистана и Туркмении, прошло 7 октября в Москве.

Как сообщила пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян, Ереван не подписал два документа. Армения не присоединилась к заявлениям "О принципах обеспечения безопасности в Евразии", а также к документу, озаглавленному "О недопустимости использования в международных отношениях односторонних ограничительных мер", передает ТАСС.

Как стало известно ранее, Армения и Грузия подписали декларацию Совета Европы, поддерживающую ордер Международного уголовного суда на "арест" президента России Владимира Путина. В Ереване позже опровергли эту информацию, заявив, что не присоединялись к документу. Затрем появилось сообщение, что Армения свою подпись отозвала.