Зеленский решил усовершенствовать свой "план победы"

Широко разрекламированный Киевом "план победы" Владимира Зеленского будет усовершенствован. Об этом сообщил в вечернем обращении сам украинский лидер. Он отметил, что лишь после этой дополнительной работы документ будет обнародован.

По словам Зеленского, теперь он понял позиции всех партнеров и уяснил все реальные возможности для Украины. Остается усилить "план победы" и сделать публичной стратегию дальнейших действий. Перспектива должна быть понятна для каждого на Украине, передает слова украинского лидера издание "Страна".

Зеленский признался, что ожидает ответа от команды в Вашингтоне, которая работает над военными и политическими деталями плана. В США были ранее отправлены начальник генштаба Анатолий Баргилевич и вице-премьер Ольга Стефанишина. Делегация обсуждает в Вашингтоне "план победы" перед его презентацией в формате "Рамштайн".