Военный эксперт Коротченко напомнил о целях СВО

Как долго Запад будет поддерживать Украину? Изменятся ли цели американской внешней политики в результате выборов? И на каких условия Россия готова прекратить СВО?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Россия не требует ничего сверхординарного. То, что мы считаем целью специальной военной операции, было неоднократно заявлено нашими руководителями. В первую очередь - это вывод оккупационных сил с территории четырех новых субъектов Российской Федерации, а также с территории Курской области. Демилитаризация, закрепление статуса Украины как нейтральной внеблоковой страны - и никаких проблем не будет", - отметил эксперт.

Полный комментарий Игоря Коротченко смотрите в видео.