Штурмовики Су-25 сорвали ротацию вражеских сил в приграничье

Штурмовики Су-25 сорвали ротацию вражеских сил в курском приграничье. Экипажи нанесли точные удары авиационными ракетами по киевским боевикам.

Уничтожив живую силу и бронированную технику противника, летчики выполнили маневр уклонения, произвели отстрел тепловых ловушек и благополучно вернулись на аэродром базирования.

Надежную связь между подразделениями обеспечивают морпехи группировки "Север". В арсенале специалистов самое современное и надежное оборудование - спутниковые системы, мобильные и радиорелейные. Работу, от которой во многом зависит успех боевых действий, выполняют, несмотря на постоянные обстрелы и атаки дронов.