Серию точечных ударов по венной инфраструктуре Украины нанесли российские войска. Ракета "Искандер" поразила судно-контейнеровоз, которое доставило в Одесский порт партию боеприпасов из Европы. Также воздушная тревога объявлена в Полтавской, Хмельницкой и Харьковской областях. Как подчеркивают в Минобороны, удары наносятся исключительно по объектам оборонной промышленности, энергетики, военного управления и связи.

На южнодонецком направлении расчеты буксируемых пушек Д-74 группировки "Восток" уничтожают отступающие от Угледара формирования ВСУ. Координаты целей - пехоты и вражеской техники - передает разведка. Считанные минуты - и беспилотник фиксирует точное попадание по противнику. Укрывшиеся в лесополосе националисты ликвидированы. Артиллерийские позиции тщательно оборудованы - орудие замаскировано, а склад боеприпасов находится под землей. Все действия бойцов отработаны до автоматизма.

На авдеевском направлении расчет ЗРК "Стрела 10" группировки "Центр" уничтожил вражеский разведывательный беспилотник самолетного типа. Дрон, который направлялся к нашим позициям, засекли военные наблюдательного поста. Данные передали зенитчикам. Бойцы привели комплекс в боевую готовность, захватили цель и выпустив ракету ликвидировали БПЛА. Всего в ходе СВО расчет сбил более 100 летательных аппаратов противника.