Стало известно о новых подвигах российских военных

В Минобороны представили новых героев СВО.

Рядовой Олег Бредников, отражая массированную контратаку ВСУ с применением минометов, точным огнем всего за несколько минут уничтожил целую штурмовую группу боевиков, а также два FPV-дрона радикалов, и не допустил прорыва наших рубежей.

Старшина Сергей Богачёв доставлял боеприпасы на передовую, когда его машина попала под удар вражеского беспилотника и потеряла ход. Сергей оперативно устранил неисправность и своевременно подвез боекомплект сослуживцам. Это позволило отразить наступление превосходящих сил противника.