Израиль продолжает бить по Ливану и сектору Газа

Израиль продолжает наносить удары по Ливану и сектору Газа. Не менее 13 палестинцев погибли и около 30 получили ранения в результате обстрелов лагеря беженцев Эль-Бурейдж и города Рафах. Среди жертв есть женщины и дети.

Новые удары авиация нанесла ночью и по Бейруту. В ЦАХАЛ сообщают об уничтожении объектов "Хезболлы", в том числе штаба военной разведки. Шиитское движение ответило на это пуском ракет по базе израильской радиоразведки под Тель-Авивом.

Сирены воздушной тревоги звучали ночью и на севере еврейского государства. Там объявлено о введении уже четвертого по счету режима закрытой военной зоны. В преддверии нового наземного наступления закрыт доступ в ряд населенных пунктов на границе с Ливаном.

Одновременно о поражении целей в Тель-Авиве и Эйлате при помощи ракет и беспилотников сообщили и йеменские хуситы. В Израиле эту информацию пока не подтверждают.