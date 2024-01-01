Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Овны
Учеба, поездки и отношения с братьями и сестрами с этого дня могут буксовать. Всему виной ретро Юпитер – приготовьтесь менять планы и действовать гибко.
Тельцы
Ваши попытки больше зарабатывать сейчас только отбирают силы. До февраля лучше сместить фокус на анализ того, что вам мешает выйти на другой уровень.
Близнецы
Юпитер в вашем знаке стал ретроградным до 4 февраля. В этот период не стоит запускать проекты, регистрировать компании, заниматься юридическими делами.
Раки
Страхи, психотравмы и проблемы, которые вы не хотите афишировать, могут проявиться особенно остро. Звезды дают возможность проработать их и закрыть тему.
Львы
Пришло время обдумать свои социальные цели. Вы можете не досчитаться друзей или подписчиков к февралю, да и сами захотите завершить какие-то отношения.
Девы
Карьера и личные достижения временно на паузе. Но это не повод унывать, нацельтесь на долгосрочную перспективу, а не на быстрые результаты.
Весы
Юпитер в родственных Близнецах становится ретро, и вам тоже придется отступить назад. Учеба, путешествия, эмиграция – в этих сферах дела могут встать.
Скорпионы
В следующие 4 месяца будьте осторожны с документами, налогами, платежами. Внимательно читайте мелкий шрифт и избегайте необдуманных шагов.
Стрельцы
Стрельцы получат шанс обдумать все, что произошло в ваших партнерских отношениях в 2024 году. У вас будет возможность проверить чувства или отыграть назад.
Козероги
Ваше здоровье и рутинные дела потребуют внимания. Ретро Юпитер напомнит о необходимости пересмотра привычек, образа жизни и режима дня Козерогов.
Водолеи
В любви, творчестве и взаимоотношениях с детьми могут возникнуть проблемы. Попробуйте быть терпеливыми и проявите гибкость в отношениях с близкими.
Рыбы
Дела, связанные с домом и семьей, замедлятся. До февраля не стоит заниматься покупкой, продажей, оформлением недвижимости или переездом.