Руководство киевского режима устроило закрытые переговоры по территориальному вопросу — на Украине заговорили о возможной уступке России части территории, которую там продолжают считать своей.

Как пишет The Financial Times, переговоры идут за закрытыми дверями. При этом обсуждается сделка, в рамках которой "Россия сохранит фактический контроль над примерно пятой частью Украины", тогда как Киеву предоставят гарантии безопасности, включая возможное присоединение к НАТО.

FT поясняет, что украинские власти обеспокоены нехваткой личного состава ВСУ и недостаточной поддержкой Запада, а потому вынуждены сократить свои территориальные аппетиты.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что Россия открыта к политико-дипломатическому решению кризиса на Украине и предпринимает к этому все усилия. Дипломат напомнил, что Москва уже более десяти лет пытается предотвратить украинский кризис.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко подчеркнул, что в рамках СВО "Россия не требует ничего сверхординарного". Помимо вывода сил врага с нашей территории это демилитаризация и закрепление статуса Украины как нейтральной внеблоковой страны.