Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис заявила, что не готова к двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным.

У Харрис поинтересовались, встретилась бы она с российским лидером, чтобы обсудить Украину, или нет. Политик ответила отрицательно, уточнив, что не готова к такой встрече "двусторонне без Украины".

Что касается стремления киевского режима ввести свою страну в НАТО, Харрис заявила, что этот вопрос будут решаться, "если и когда" для этого придет время, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин отмечал, что из претендентов на президентское кресло в США поддержал бы Камалу Харрис, поскольку у нее заразительный смех. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров пояснил, что у президента хорошее чувство юмора, а в США неважно, кто победит на выборах — там многое решает не президент.

Обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что для политиков в США, поддерживающих киевский режим, "важно, чтобы Украина продержалась до американских выборов в ноябре", чтобы "агония продолжалась как можно дольше".