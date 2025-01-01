Собянин рассказал о реконструкции корпусов Боткинской больницы

В лечебном корпусе №2 основные работы уже закончили. В научно-академическом корпусе №10 ремонт почти выполнен. Планируется, что все будет готово до конца года. Терапевтический корпус №8 тоже почти готов. Однако окончание работ запланировано на первый квартал 2025 года.

Кроме того, полным ходом идет обустройство теплых переходов между историческим 10-м и корпусами №16 и №21. Также на территории Московского многопрофильного научно-технического центра им. С.П. Боткина комфортнее и функциональнее станет центральный парк, преобразится парадный двор, где вместо старого неработающего делают два фонтана, появятся пять новых контрольно-пропускных пунктов, а рядом с пятью корпусами — зоны отдыха, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Ранее мэр рассказал о новом стандарте экстренной медпомощи во флагманских центрах - средняя скорость оказания услуг выросла в полтора раза. В настоящее время по-новому работают четыре флагманских центра на базе городских больниц имени Вересаева, Боткина, Филатова и НИИ Склифосовского. Также по новому стандарту работают приемные отделения 18 многопрофильных учреждений Москвы.