Иноагент Андрей Макаревич выступает перед россиянами за 100 тысяч евро

Примерно за десять миллионов рублей признанный иноагентом Андрей Макаревич со своей командой "Машина времени" готов исполнить на корпоративе для россиян полюбившиеся хиты, но при обязательном выполнении весьма непростых требований.

В частности, рокеры командой из 14 человек просят только пятизвездочную гостиницу,  а в гримерке их должны ждать разнообразные алкогольные напитки, домашние соленья, несколько порций форшмака, сырная и рыбная нарезки, цыпленок табака.

Более того, артисты теперь отказываются общаться с любой прессой без согласования и сразу требуют список всех спонсоров мероприятия. За нарушение условий райдера прописаны штрафы до 50%, сообщает телеграм-канал SHOT.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы сделал вывод, что иноагент Андрей Макаревич осуществляет политическую деятельность в интересах Украины. Также в суде отметили, одной из причин признания музыканта иноагентом стали его слова о причастности российской армии и Владимира Путина к военным преступлениям. Сам же артист считает, что внесение в реестр иноагентов унижает его человеческое достоинство.