На Земле вопреки прогнозам началась сильная магнитная буря

Мощная магнитная буря неожиданно обрушилась на Землю.

Утром во вторник, 8 октября, возмущения геомагнитного поля достигли G3, что соответствует уровню сильной магнитной бури.

"На Земле началась сильная магнитная буря <…> . И произошло это вновь вопреки прогнозам", - написал в своем telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Как ожидается, магнитная буря будет непродолжительной, в ближайшие часы она будет ослабевать.

В предыдущий раз магнитная буря бушевала с 3 октября по 7 октября. Ее пик пришелся на пятницу, 4 октября. По словам специалистов, во время магнитной бури уровня G3 даже здоровые люди могут испытывать ухудшение самочувствия и скачки настроения.