Американское разведывательное сообщество по-прежнему не зафиксировало каких-либо попыток иностранного вмешательства в предстоящие выборы президента США, в том числе со стороны России. Об этом рассказал в понедельник, 7 октября, представитель аппарата директора национальной разведки США.

Под вмешательством в выборы разведка США подразумевает "попытки ослабить или нарушить возможности" проводить выборы, в отличие от попыток повлиять на исход электоральных процессов в Соединенных Штатах.

По словам представителя разведки США, которого цитирует ТАСС, в Вашингтоне полагают, что Россия предпочла бы победу республиканского кандидата Дональда Трампа, а Иран — демократки Камалы Харрис.

Ранее сообщалось, что главу киевского режима Владимира Зеленского обвинили во вмешательстве в президентские выборы в США. Недовольство республиканцев вызвал его приезд в колеблющийся штат Пенсильвания, а потому они настояли на начале расследования спецкомитетом Палаты представителей. Также в Конгрессе потребовали уволить украинского посла, которая и устроила эту поездку.

При этом западные страны сами не гнушаются вмешательством во внутрироссийские политические процессы ради достижения цели дестабилизировать ситуацию в России. Спикер российского МИД Мария Захарова подчеркивала, что Москве известно о непрекращающихся усилиях британских и американских спецслужб.