Российские компетентные органы составляют поименные списки иностранных наемников на Украине — наказание неминуемо. Об этом рассказала во вторник, 8 октября, исполняющая обязанности руководителя делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Дипломат подчеркнула, что в России "держат вопрос участия иностранных боевиков в террористической вылазке на плотном контроле", всех виновных в этом преступлении ждет незавидная участь.

Как подчеркнула Жданова, многие участники этой вылазки уничтожаются российскими войсками как законные военные цели, а тем, кто выживет, грозит уголовная ответственность. За наемничество уже наказаны не менее 785 иностранцев, воевавших за украинских националистов, сообщает РИА Новости.

Ранее Мосгорсуд озвучил приговор 72-летнему американцу Стефану Хаббарду за наемничество — он получил 6 лет и 10 месяцев колонии общего режима. Также суд взыскал в доход государства 142 тысячи украинских гривен, изъятых в ходе следствия.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что Вашингтон и его союзники пытаются сами себе разрешить агрессию против России, причем "раньше это были советники и инструктора, теперь — наемники и целые подразделения, использующие натовское вооружение".