92-летнему отцу-лихачу Киркорова запретили садиться за руль

Бедрос Киркоров нуждается в посторонней помощи и принимает препараты, которые несовместимы с вождением автомобиля и другими занятиями, требующими высокой концентрации внимания.

За состоянием 92-летнего отца Филиппа Киркорова следят кардиолог, невролог, психиатр и другие специалисты. Медики велели артисту контролировать все показатели и пройти курс реабилитации, сообщает телеграм-канал Mash.

Не исключено, что запрет водить автомобиль может сильно сказаться на состоянии Бедроса Киркорова, который явно любит прокатиться с ветерком. Ранее ему грозило аж 15 суток за неоплаченные штрафы ГИБДД, и все — за лихачество.

Отметим, что не так давно отец поп-короля отечественной эстрады только выписался из больницы. В клинику артист угодил в конце августа из-за проблем с сердцем. Сообщалось, что Бедроса Киркорова госпитализировали и прооперировали, чтобы проверить состояние установленного в 2023 году кардиостимулятора.