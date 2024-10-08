В МИД объяснили обновление ядерной доктрины

Россия приняла решение обновить свою ядерную доктрину, чтобы развеять иллюзии противников.

Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД России Александр Грушко. По его словам, ядерные страны НАТО должны видеть готовность России обеспечить свою безопасность всеми имеющимися средствами.

"Мы учитываем всю совокупность факторов, влияющих на стратегическую стабильность, нашу безопасность и обороноспособность", - подчеркнул замминистра.

25 сентября на заседании постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию президент Владимир Путин обсудил изменения доктрины. Глава государства отметил, что агрессия против России со стороны неядерного государства, но при поддержке страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.

В Кремле отметили, что в настоящий момент сформулированы корректировки в документ. Решение о публикации или непубликации изменений в ядерной доктрине России будет приниматься позже.