Певица Виктория Дайнеко рассказала о выкидыше

Популярная исполнительница Виктория Дайнеко дала откровенное интервью коллеге Наталье Подольской. Певица призналась, что мечтает о втором ребенке, но пока не может родить. Есть ряд причин, одна из которых - особенность ее крови. Дело в том, что у Виктории Дайнеко редкая четвертая группа крови и отрицательный резус-фактор. В результате, если у ее избранника положительный резус-фактор, происходит резус-конфликт, и беременность не наступает или наступает, но заканчивается выкидышем.

Лишь девять лет назад артистке удалось родить ребенка. Так получилось, что у ее избранника, барабанщика Дмитрия Клеймана, тоже оказался отрицательный резус-фактор, поэтому все получилось успешно. Наследница Виктории, по словам певицы, очень хочет брата или сестру.

"Однажды, будучи беременной, уже после этого, с положительным резус-фактором, у меня просто случился самопроизвольный выкидыш. Это очень сложно было. Я с докторами обсуждала, что это действительно имеет значение. У родителей с разными резус-факторами рождаются дети, и все хорошо. Но для меня это оказалось, видимо, большой сложностью, помимо всех остальных других факторов", - рассказала Дайнеко в шоу "Ваша Наташа".

Кстати, наследницу певица предпочитает не показывать. До сих пор общественность не знает, как выглядит девочка. Впрочем, Виктория не исключает, что однажды вместе с дочкой примет участие в какой-нибудь фотосессии и таким образом предъявит наследницу миру.