В Белоруссии 45 человек обвинили в заговоре с целью захвата власти

В Белоруссии возбуждены уголовные дела в отношении 45 человек по обвинению в заговоре с целью захвата власти и экстремизме. Об этом во вторник, 8 октября, рассказали в белорусском Следственном комитете.

Как заявили в ведомстве, ради получения новых "грантов" за рубежом продолжается активная имитация деятельности экстремистских формирований, там анонсировали новую инициативу – "Платформа 2025". Ее план предполагает консолидацию экстремистов для координации действий в период электоральной кампании в Белоруссии.

Чтобы отчитаться перед западными кураторами, экстремисты устроили малочисленные уличные собрания в разных странах. Правовая оценка их действиям дана в рамках части 3 статьи 361-1 Уголовного кодекса Белоруссии, цитирует Следственный комитет республики ТАСС.

Государственный секретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович отмечал, что киевский режим готовит диверсионно-разведывательные группы и незаконные вооруженные отряды, нацеленные на дестабилизацию обстановки в Белоруссии. По словам Вольфовича, "это все заставляет нас предпринимать соответствующие меры".

Между тем белорусский лидер Александр Лукашенко призвал руководство государства к аккуратности во время переходного периода и предостерег политиков от ошибок эпохи первого президента СССР Михаила Горбачева, когда "страну развалили и в яму попали".