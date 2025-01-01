Соцфонд рассказал, как изменится пенсия по старости в 2025 году

Средняя пенсия по старости в России увеличится в 2025 году до 24,1 тысячи рублей. Это следует из материалов к проекту трехлетнего бюджета Социального фонда, которые во вторник, 8 октября, цитируют "Известия".

Как пишет издание, на конец 2024 года средняя страховая пенсия по старости составит 22,4 тысячи рублей, а прогнозируемый в 2025 году рост несколько превышает запланированную индексацию страховых пенсий.

С 1 января 2025 года выплаты увеличат на 7,3% — это соответствует инфляции, которую Минэкономразвития ожидает по итогам 2024 года.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заверил, что Россия сохраняет нацеленность на выполнение социальных обязательств, а трехлетний бюджет "ориентирован на поддержание атмосферы, при которой будут сохраняться достаточно высокие темпы для нашей страны экономического развития".

В августе сообщалось, что в России могут снять ограничение по количеству пенсионных баллов, начисляемых работающим пенсионерам. Если будут приняты соответствующие поправки, им позволят копить баллы наравне с населением в трудоспособном возрасте — до десяти в год.