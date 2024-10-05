Врачи рассказали о состоянии Василия Ливанова

Состояние госпитализированного 89-летнего Василия Ливанова улучшилось.

В настоящий момент народный артист РСФСР лежит в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского, передает РИА Новости.

Накануне РБК сообщал, что Ливанов находится в реанимации в тяжелом состоянии.

О госпитализации Ливанова стало известно 1 октября, при этом его семья опровергла сообщения, что режиссер попал в больницу с инсультом. 5 октября telegram-канал Mash написал, что Ливанову провели операцию, во время которой у него остановилось сердце. Семья народного артиста и в этот раз отказалась комментировать ситуацию, сославшись на желание самого Ливанова.